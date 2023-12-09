Prof. Dr. Üşümezsoy Marmara'daki asıl fayı açıkladı

Marmara Bölgesi'nde pazartesi günü merkez 3 dakika parayla Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem olmaya devam ederken endişe veren açıklama ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.

Pazartesi günü 3 dakika arayla peş peşe 2 depremle sarsılan Marmara Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Marmara Denizi'nde olan 5.1 ve 4.2'lik depremler sonrasında gözler beklenen Marmara depremine çevrildi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen depreme ilişkin dikkat açıklamalarda bulundu.

Hatırlanacağı gibi Marmara Denizi'nde Pazartesi günü merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Başta Bursa, İstanbul, Yalova, Balıkesir ve Tekirdağ'da hissedilen 3 dakika arayla meydana gelen bu iki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde de yine merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremler Marmara Bölgesi için yeniden korku dolu anların yaşanmasına yol açarken uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin devam edebileceğini açıklamıştı. Öyle de oldu... Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, saat 02.29'da 2.8 ve 03.31'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 02.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Mudanya'nın 4 km açığı olarak belirlenirken büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı. İkinci deprem saat 03.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık, büyüklüğü ise 2.1 olarak duyuruldu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "asıl fayı" açıkladı

Deprem uzmanlarının "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz" açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fayın ölü bir fay olduğunun söylendiğini aktardı.

Asıl fayın Yalova'nın Çınarcık bölgesinin önlerinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, "Hiçbir zaman Kuzey Marmara kenarından giden bir fayımız söz konusu değil." dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy: "7,4 büyüklüğündeki deprem senaryoları çöpe atıldı"

İstanbul için 7.4'lük deprem senaryolarının çöpe atıldığını söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, "1894'te olan deprem 1766'dan 4 kat daha şiddetli deprem niye onu görmüyorlar. Üstelikte tam İstanbul dediği yerde niye görmüyorlar. O zaman 250 yılda bir deprem oluyordu 250 yıldan beri deprem olmuyor deprem ele kulağında deme lafını çöpe attığı için" ifadelerini kullandı.

Adalar fayı neden kırılmaz ?

"Adalar fayı niye kırılmaz?" sorusunu da cevaplandıran Prof. Dr. Üşümezsoy şu şekilde cevap verdi:

"Depremi yaratan kuvvet fay düzlemine 45 derece açıyla gelirse, bir kamyonu iterken 45 derece açıyla itersek orada bir makaslama kuvvet yapar ve fayı iter. Burada doğu batı gidişli bakın Kuzey Anadolu fayı Körfez'den geliyor Sapanca'da doğu Eee Hersek Burnunu geçiyor, Çınar çukurunun güneyinden geçiyor. Doğu batı onu etkileyen kuvvet Bakın şu sarıyla gösterilen 45 derece güneydoğuya doğru giden kuvvet. Ama bunun Adalar fayını etkilemesi mümkün değil. Çünkü Adalar fayıyla maksimum sıkıştırma kuvveti birbirine paralel olunca o fay çalışmaz zaten. Ölü bir fay ama mekanizma kinematik açısından bu çalışmaz. Dolayısıyla buradaki doğu batı gidişli fayın arkadaşların hep adalara doğru götürdükleri hikaye Kandilli'nin de götürdüğü kinematik bilmemekten kaynaklanıyor."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...