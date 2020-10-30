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  3. 30 Ekim 2020 18:21

Provokatörler iş başında! Depremle ilgili paylaşımlara soruşturma!

İzmir'de yıkıma neden olan depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Provokatörler iş başında! Depremle ilgili paylaşımlara soruşturma!
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'deki depremin ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

İHA

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