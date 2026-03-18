Rasim Ozan Kütahyalı'dan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından tepki çeken açıklamalar

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı hedef aldı. Ortaylı'nın akademik derinliğini sorgulayan Kütahyalı; Halil İnalcık ile kıyaslanmasını "Lionel Messi ile Hayrettin Demirbaş kıyasına" benzetti. Ortaylı'nın tarihçiliğini "dedikodu tarihçiliği" olarak niteleyen ve genç akademisyenlerin ona saygı duymadığını iddia eden Kütahyalı'nın açıklamaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gündem yaratan açıklamalarıyla tanınan Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir YouTube yayınında Türk tarihçiliğinin duayen ismi olan geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kütahyalı, Ortaylı’nın popülaritesinin akademik başarısının önünde olduğunu savunarak sert bir kıyaslama yaptı.

"Büyük Bir Bilim Adamı Değildir"

İlber Ortaylı’nın potansiyelini tam olarak yansıtamadığını öne süren Kütahyalı, ünlü tarihçiyi futbol dünyasının aykırı ismi Sergen Yalçın’a benzetti:

"İlber Ortaylı büyük bir bilim adamı değildir. Potansiyeli olan bir insandı ama o kadar. Türk futbolunda Sergen Yalçın neyse, İlber Ortaylı da Türk tarihçiliğinde odur. Sergen yetenekliydi ama Edirne dışına çıkamadı. İlber Hoca da böyledir; her konuyu bilir, mütebahhirdir ama dünya çapında bir eser ortaya koyamamıştır."

Messi ve Hayrettin Demirbaş Benzetmesi

Kütahyalı, Ortaylı'nın Türkiye'nin "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan Halil İnalcık ile kıyaslanmasına da sert tepki gösterdi. Bu kıyaslamayı futbol dünyasından örneklerle açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, "Halil İnalcık ile İlber Ortaylı'yı kıyaslamak; Lionel Messi ile Hayrettin Demirbaş'ı kıyaslamak gibidir. Hatta hadi Sergen Yalçın diyelim, yine de Messi ile kıyaslarsanız komik olur" ifadelerini kullandı.

"Genç Tarihçiler Ona Saygı Duymaz"

Oxford, Harvard ve Cambridge gibi prestijli okullarda doktora yapan yeni nesil Türk tarihçilerin İlber Ortaylı’yı akademik olarak ciddiye almadığını iddia eden Kütahyalı, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Dedikodu Tarihçiliği"

Kütahyalı Ortaylı'nın yönteminin akademik değil, "empresyonist ve dedikodu odaklı" olduğunu savundu. Kütahyalı ayrıca Ortaylı'nın en bilinen eseri İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı'nın defalarca aşıldığını ve güncelliğini yitirdiğini iddia etti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Kütahyalı'nın bu açıklamaları kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim Ortaylı'nın popüler tarihçilik yaparak bilimi sevdirdiğini savunurken, diğer kesim Kütahyalı'nın akademik eleştirilerinin "hadsizce" olduğunu belirterek tepki gösterdi.