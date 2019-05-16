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  3. 16 Mayıs 2019 16:48

Reina katliamı davasında 2 tahliye kararı !

Ortaköy'de eğlence merkezi Reina'da 39 kişinin öldüğü terör saldırısının davasında tutuklu sanığın resmi nikahlı eşi ve birlikte yaşadığı kişi tahliye edildi.

Reina katliamı davasında 2 tahliye kararı !
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Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı  gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin  davada, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un resmi  nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı Tene Traore'nin tahliyesine  karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkemeye gelen evrakların  okunmasından sonra, sanıkların talepleri alındı. 

Sanık Abdulkadir Masharipov, "Ekleyeceğim bir şey yok." dedi.  

Sözde "kadı" olduğu ve saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a eylem  talimatını getirdiği iddia edilen "Ebu Cihad" kod adlı tutuklu sanık Yasser  Mohammed Salem Radown, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi.  Diğer tutuklu sanıklar da, tahliyelerini talep etti. 

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların  tutukluluk hallerinin devamı talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina  Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore'nin üzerlerine atılı suçun vasfı ve  mahiyeti,  mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali,  tutuklu kaldıkları süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate  alarak tahliyelerine oy çokluğuyla karar verdi ve haklarında yurt dışına çıkış  yasağı koydu. 

Diğer tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren  mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünün  katılma taleplerinin kabulünü karara bağladı.

Mahkeme, tutuksuz sanıkların pasaport ve kimlik belgelerinin iadesine  karar vererek, sanıklara ikamet izni verilmesi talebini ise reddetti. 

Dosyayı mütalaasını hazırlamak için savcılığa gönderen mahkeme,  duruşmayı 8 Ağustos’a erteledi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim, sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore’nin tahliye  edilmelerine muhalefet şerhi koydu.

Muhalefet şerhinde, üye hakim, sanıklar  Nurullayeva ve Traore’nin  kişisel durumları itibariyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını göz  önünde bulundurarak, çoğunluğun sanıkların tahliyesi yönündeki görüşüne iştirak  etmediğini belirtti.

Şerhte ayrıca sanıklar Zhakhongir İsakov ve Abulaiti Halike’nin ise  tutukluluklarının devamı yönündeki karara karşı oy kullanan üye hakim, bu  sanıkların tahliye edilmeleri gerektiğini ifade etti.

AA

reina , katliam , tahliye
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