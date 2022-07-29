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Rifat Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine inceleme

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine inceleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Alışveriş merkezleri ile perakendeciler arasında sık sık gündeme gelen kira ve aidat  tartışması derinleşiyor. Daha önce kira uyarlaması için açılan dava ile gündeme gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu Başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne (AVM) şimdi de haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. 

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre AVM’nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı emsal kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Nisan ayında dilekçe ile yapılan başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER’e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen cevapta, “İncelememiz sonrası söz konusu AVM’nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Yasal olarak AVM’lerdeki bütün kiracılardan metrekare büyüklüğüne göre aidat toplanması gerektiğini hatırlatan Avcı, Panora AVM’de ünlü markalara AVM’de kalmaları için aidat indirimi yapıldığını iddia etti. Konu ile ilgili AVM yönetimine ihtar çektiğini ancak cevap alamadığını iddia eden Avcı, “Daha önce müfettişe ifade verdim ve elimdeki bütün kanıtları da sundum. Şu anda Ticaret Bakanlığı inceleme yürütüyor, inceleme sonunda soruşturma açılmasını bekliyoruz” dedi. 

Cumhuriyet

Etiketler Panora Alışveriş Merkezi rifat hisarcıklıoğlu avm alışveriş merkezi kira aidat inceleme
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