RTÜK'ten dijital platformlara yaptırım uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu'nca (RTÜK), "Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez" açıklamasında bulunuldu.

RTÜK tarafından, geleneksel yayıncılık ve internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanlarının içerik denetimleri konularını içeren bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Üst Kurulumuz internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanının düzenleme faaliyetlerini titizlikle yerine getirmiş ve tüm yayınların olduğu gibi bu alanın da içerik denetimlerine hız vermiştir. İzleme uzmanlarımız, bahse konu platform yayınlarını dikkatle takip etmektedir. Son dönemde vatandaşlarımızdan da bu platformlara ilişkin çokça şikayet almaktayız. Alo 178 RTÜK İletişim Hattı, CİMER gibi mecralar üzerinden fazlaca vatandaş bildirimi kayıtlarımıza girmiştir. RTÜK’ün her zaman ifade edilen kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlikten taviz vermeyen Üst Kurulumuz, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla ve asla müsaade etmez. Üst Kurul, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine izin vermez. Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurulumuz yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapar. Milli ve manevi değerlerimizi gözeten RTÜK, kutsal bildiği aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlıdır. RTÜK, geleceğimizi tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele eder. Geleneksel yayıncılarımızın yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlal edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'RTÜK EN AĞIR MÜEYYİDELERİ UYGULAMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR'

RTÜK'ten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez. Yönetim gereği 'açık kapı' iletişim politikasını yürüten RTÜK, elindeki yaptırım gücünü kullanmayı son çare olarak görmektedir. Muhataplarıyla önce diyalog yolunu tercih eden Üst Kurulumuz, olası sorunların çözümünü karşılıklı anlayış çerçevesinde yerine getirmektedir. Ancak, iyi niyetli çabalarımızın dikkate alınmaması veya yapıcı uyarılarımıza riayet edilmemesi durumunda ise RTÜK en ağır müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyecektir."