Rus oligarkın lüks yatında milyon dolarlık ''gizemli yumurta'' bulundu

ABD'li yetkililer Rus Oligark Süleyman Kerimov’a ait lüks yatına el koyarken yattan çıkanlar şoke etti.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Süleyman Kerimov’a ait 300 milyon dolarlık yata Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulduğu bildirildi. Lüks yatta bulunan Feberge yumurtalarının dünyada kalan birkaç yumurtadan biri olduğu tahmin ediliyor.

Mart ayından bu yana milyarlarca dolarlık Rus varlığına ABD tarafından el konuldu. Bu girişimler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra başlatıldı. Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre savaşın başlamasından bu yana ele geçirilen yatlar arasında Rus Oligark Viktor Vekselberg’e ait 225 fitlik bir yat, Rus Oligark Gennedy Timchenko’ya ait 132 fitlik bir süper yat ve Oligark Igor Sechin’e bağlı 289 fitlik yatlar bulunuyor. Ancak ABD’nin tüm bu çabaları Putin’i Rusya-Ukrayna savaşından vazgeçiremedi. Monaco ise ‘’ yolsuzluğu ortaya çıkarmanın önemli olduğunu’’ ve Ruslara ‘’haksız kazançlarının peşinden gitmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını’’ açıklamalarında bulundu.

Günümüzde 53 tane bulunan Feberge yumurtalarının 8’inin varlığına hala ulaşılamadı ancak 45 adet yumurtanın yeri biliniyor. Bir tanesi 10 milyon dolar değerinde olan Feberge yumurtaları Rus Çarı için Feberge ailesi tarafından tasarlandı. Çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Feberge yumurtalarından bazıları İngiltere’nin başkenti Londra’da Victoria ve Albert Müzesi’nde sergileniyor.