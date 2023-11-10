Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu
İstanbul metrosunda saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçen vatandaşların görüntüleri tüyleri diken diken etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor.
9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU
Saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle Türkiye'de hayat dururken, İstanbul'da cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
METRODA SAYGI DURUŞU
Sirenlerin çalmaya başladığı dakikalarda İstanbul metrosunda seyahat eden vatandaşlar ayağa kalkıp saygı duruşunda bulundu.
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