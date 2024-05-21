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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''sığırcık'' krizi: Uçuş trafiği durdu

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiği bir süre durdu. Yakıt kritiğine giren 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde çok sayıda sığırcık görüldü. Bunun üzerine havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmezken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren Ajet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada görevliler pist üzerinde bulunan sığırcıkları uzaklaştırmak için uçuş trafiğini bir süre durdurdu. Sığırcıkların pist üzerinden gitmesinin ardından uçuş trafiği yeniden açıldı.

Piste bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiğinin durması, kule ile pilotun konuşmalarına yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesine, "Tahmini bekleme süremizi alabilir miyim" dedi. Bunun üzerine kule görevlisi, "Şu an operasyon devam etmiyor. Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var. Operasyon ne zaman açılacak bilemiyorum. Uygun olduğunda arayacağım" cevabını verdi.

DHA

Etiketler sabiha gökçen havalimanı sığırcık pist
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