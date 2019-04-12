Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
''AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi'' haberlerine açıklama
''AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi'' haberlerine açıklama
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Fatih Portakal'dan 'dolar' paylaşımı dikkat çekti: Sorumlusu kim ?
Fatih Portakal'dan 'dolar' paylaşımı dikkat çekti: Sorumlusu kim ?
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Nisan 2019 15:01

Sadettin Saran Tunceli'de 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi

İş hayatındaki başarısı kadar yaptığı hayır işleriyle de dikkat çeken Sadettin Saran'ın Tunceli'de 25 çocuğun üniversite hayatı bitene kadarki eğitim masraflarını üstlendiği ortaya çıktı.

Sadettin Saran Tunceli'de 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi
A+ A-

FOX TV'de sabah haberlerini sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, 'Çalar Saat' programını Tunceli'den yaptığı canlı yayınla sundu. Küçükkaya, seçim öncesi yaptığı açıklamada Komünist Başkan'ın seçimi kazanması halinde Tunceli'de program yapacağını açıklamıştı.

Küçükkaya bugünkü programında Türkiye'nin "Komünist Başkan" olarak tanıdığı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu ağırladı. Maçoğlu Tunceli'de halkla birlikte attıkları adımları anlatırken sürpriz bir ayrıntıyı da açıkladı.

Maçoğlu'nun açıkldığı bu sürpiz ayrıntı ünlü işadamı Sadettin Saran'ın Tunceli'de 25 çocuğun üniversite hayatları bitene kadarki eğitim masraflarını üstlenmiş olmasıydu.

Maçooğlu'nun verdiği ayrıntıyı izleyiciye İsmail Küçükkaya şu sözlerle aktardı:

Hiç söylemedi bana Sadettin Saran. Çok vatansever, milliyetçi bir arkadaşımız benim dostum. Fatih Maçoğlu dedi ki 'o söylemez ama 25 çocuğumuzun üniversite hayatı bitene kadar ki eğitim masraaflarını üstlendi Sadettin Saran' dedi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

sadettin saran , ismail küçükkaya , fatih maçoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM