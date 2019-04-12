Sadettin Saran Tunceli'de 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi

FOX TV'de sabah haberlerini sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, 'Çalar Saat' programını Tunceli'den yaptığı canlı yayınla sundu. Küçükkaya, seçim öncesi yaptığı açıklamada Komünist Başkan'ın seçimi kazanması halinde Tunceli'de program yapacağını açıklamıştı.

Küçükkaya bugünkü programında Türkiye'nin "Komünist Başkan" olarak tanıdığı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu ağırladı. Maçoğlu Tunceli'de halkla birlikte attıkları adımları anlatırken sürpriz bir ayrıntıyı da açıkladı.

Maçoğlu'nun açıkldığı bu sürpiz ayrıntı ünlü işadamı Sadettin Saran'ın Tunceli'de 25 çocuğun üniversite hayatları bitene kadarki eğitim masraflarını üstlenmiş olmasıydu.

Maçooğlu'nun verdiği ayrıntıyı izleyiciye İsmail Küçükkaya şu sözlerle aktardı:

Hiç söylemedi bana Sadettin Saran. Çok vatansever, milliyetçi bir arkadaşımız benim dostum. Fatih Maçoğlu dedi ki 'o söylemez ama 25 çocuğumuzun üniversite hayatı bitene kadar ki eğitim masraaflarını üstlendi Sadettin Saran' dedi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: