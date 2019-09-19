Sağlık Bakanlığı'ndan ''sınır dışı askeri harekat'' yazısı

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Sağlık Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 11 kentten çok sayıdaki hekimi Urfa ve Mardin’de görevlendirdi.



Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin, 20/08/2019-20/10/2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir."