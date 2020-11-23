Sağlık Bakanlığı'ndan ''yüksek test ücreti'' itirafı!

COVID-19 testinden özel kuruluşların yüksek test ücretine yönelik tartışmalarda son nokta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yöndeki açıklamalara “Yalan söylüyorsunuz” yanıtı verirken, bakanlıktan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere gönderilen yazı durumu tersine çevirdi.

Yazıda, Covid-19 testi yapmaya yetkisi olan tüm sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği test ücretinin geçerli olduğu ve bu bedel dışında herhangi bir ücret talep edilemeyeceği bildirildi.



ÜCRETİN İADESİ SAĞLANACAK DENİLDİ

Yazıda şöyle denildi;

Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde idari para cezaları ve ilgili sağlık tesisi sorumluları hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.

RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak.

Aykırı uygulamaların sürdürülmesi halinde ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem yapılacak.

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Covid-19 RT- PCR testleri için düzenleme mevcut. PCR test bedeli 250 TL olarak belirlendi.

"FAZLA ÜCRET ALINDIĞINI HERKES BİLİYOR"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın valiliklere ve kamu kurumlarına gönderdiği yazıyı değerlendirdi. Bakan Koca’nın TBMM’deki bütçe tartışmalarında özel hastanelerin fazla ücret aldığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini de hatırlatan CHP’li Emir şunları söyledi: “Fazla ücret alan özel hastanelere Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol de dahil ve bunu herkes biliyor. Fazla test ücreti alındığını önce yalanlama yoluna gittiler şimdi de valiliklere yazı göndererek ‘Dikkat edin’ diyorlar. “

Sağlığa ilişkin her işlemde genelgenin aşıldığını hatırlatan Emir, şöyle dedi: Zaten daha önce de genelge vardı ama önemli olan bunun uygulanıp uygulanmadığıdır. Ayrıca, özel hastanelerin fiyat politikalarının üst sınırı yok. Bunu Türkiye’de yaşayan herkesin bildiği gibi Sağlık Bakanı Koca da biliyor.

Koronavirüs testine fazladan para ödeyenlere parası iade edilecek!