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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıkları denize girmeyi yasakladı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

AA

Etiketler sakarya denize girmek yasaklandı
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