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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde denize girmek yasaklandı.

Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde öğleden sonra yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 16.35 itibarıyla 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kararın ardından ziyaretçilerin denize girmesine müsaade etmiyor.

AA

Etiketler sakarya denize girme yasağı
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