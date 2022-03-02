Sayıştay raporlarından ''dövizle ihalelerde'' büyük usulsüzlük çıktı

Muhalefetin "Anayasa’da bir yüksek mahkeme olarak düzenlenmesini" istediği Sayıştay'ın yargılama dairelerinde usulsüzlük iddiaları ile ilgili karara bağlanan dosyalardaki bilanço 2020’de 303 bin dolar iken 2021’de 17.2 milyon avro ve 2.3 milyon dolar olarak açıklandı.

AK Parti iktidarın dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına almak için 2016’da ihalelerin TL cinsinden yapılması kararına karşın sonraki yıllarda Türkiye'deki dövizle yapılan ihaleler daha da artış gösterirken çok konuşulacak bir "usulsüzlük" iddiası Sayıştay raporlarından çıktı.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre 2018 yılında döviz cinsinden kamu zararı tespiti bulunmayan Sayıştay 2019 yılında 524 bin dolarlık kamu zararı tespit etti ve sorumlularından tahsilini hükme bağladı.

Bu rakam 2020 yılında daha da arttı. Özellikle, köprü, yol ve elektrik dağıtımı gibi büyük ihalelerin verilmesinde dövizin tercih edilmesi uygulamasına 2016’daki yasak kararına karşın devam edildi.

Sayıştay yargılama dairelerine; önceki yıllardan devredenlerle birlikte 2020 yılında toplam 500 yargılamaya esas rapor geldi, bu raporlardan 261'inin yargılaması tamamlandı. Bu yargılamalar sonucunda kamu zararı olarak ileri sürülen tutarlardan, 177 milyon 212 bin 631 TL ve 303 bin 505 doların tazmin kararı verilirken 35 milyon 31 bin TL ve 291 bin 157 avronun ise sorgu üzerine yargılama öncesinde tahsili sağlandı.

2021 yılında yapılan yargılamalarda ise çok çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Sayıştay’a önceki yıllardan kalanlarla birlikte toplam 575 yargılamaya esas rapor geldi. Yargılama daireleri bir önceki yıla göre daha çok dosyayı karara bağladı. Salt 413 dosyanın karara bağlanmasıyla açıklanamayacak kadar büyük bir kamu zararı tespit edildi.

Yargılanan raporlarda kamu zararı olarak ileri sürülen tutarlardan 410 milyon 706 bin TL ile 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 milyon 918 bin 141 avronun tazminine karar verildi.

Ayrıca 134 milyon 784 bin TL, 190 bin dolar ile 84 bin 840 avro ise yargılama öncesinde sorumlulardan tahsil edildi.

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