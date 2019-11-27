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  3. 27 Kasım 2019 09:13

Sedat Peker o partinin yöneticileriyle buluştu

Sedat Peker, Vatan Partisi İstanbul İl yöneticileriyle yemek yedi. Vatan Partisi İl Yöneticisi Bora Çelik, "Güzel bir anı bırakalım" notuyla Peker'le birlikte fotoğrafını paylaştı

Sedat Peker o partinin yöneticileriyle buluştu
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Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partinin İstanbul Örgütlenme Büro Başkanı Bora Çelik ile Karaköy’de Mahkeme Lokantası'nda yemek yedi.

Vatan Partisi İstanbul Örgütlenme Büro Başkanı Bora Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden buluşmaya ilişkin fotoğrafı “Güzel bir anı bırakalım” notuyla paylaştı.

Peker, Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen 1128 akademisyene "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!” demişti.

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