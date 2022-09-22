Sedat Peker'in avukatından açıklama: Tüm dünyada aranıyor

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın , ''Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamı genişletildi'' açıklamasında bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un tutuklanmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker için çıkarılan kırmızı bültenin kapsamının genişletildiğini söyledi.

Barkın, "Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamı genişletildi" dedi.

Barkın'ın tweetleri şöyle:

''Sayın Sedat Peker hakkında, Anadolu 16.ACM ve Bursa 5.ACM'nin talebiyle Interpol tarafından sadece "savunması alınmak üzere" çıkarılan kırmızı bültenin, "tüm dünyada aranıyor" biçiminde kapsamının genişletildiğini öğrendim bugün. Belli ki bir şeyler değişiyor...

Sedat Peker'in Beykoz'daki evinde silahlı saldırıda bulunuluyor. Saldırıya maruz kalanlardan biri, belindeki silahla saldırıya karşılık veriyor.Saldırgan hakkında soruşturma devam ederken,3 yıla yakındır evinden uzak kalan Peker aleyhine Beykoz 3.Asliye C.M.'de dava açılıyor.

Sadece ben mi şaşırıyorum bütün bunlara! Görüntüler açık. Saldırgan, saldırıya maruz kalıp silahla karşılık verenler, tek silahın belden çıkarıldığı belli, S.Peker 3 yıldır evinde yok. Ev kendisinin diye dava açılıyor, bir de üzerine Beykoz Sulh C.M.'den yakalama kararı çıkarılıyor.

S.Peker'in yanında 7 ay,kendi ifadesinde de belirttiği gibi, çay ikramı,telefonlara yanıt vermek gibi görevlerde bulunan Emre Olur; Peker'in "kara kutusu", "sağ kolu","basın danışmanı" diye getiriliyor ve basın mensupları başta olmak üzere korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor.

Kimseyle bilgi paylaşmamasıyla ünlü S.Peker'in kara kutusunun olamayacağını bilenler de bu koroya katılıyor. Kendisine basın danışmanı belirlemek istese, birkaç TV kanalında yaptığı programlar dışında basınla ilgisi olmayan kişiyi mi kendine danışman seçer diye de kimse sormuyor.

Emre Olur'un yakalandığı haberiyle eş zamanlı olarak, S.Peker aleyhine yayınladığı videolarla tanınan bir kişi sokak ortasında öldürülüyor. S.Peker, öldürülen kişi dahil birkaç kişinin can güvenliğini sağlaması için birçok kuruma başvurmuş, dilekçeleri arşivde duruyor.

Sahiden son 15 gündür neler oluyor? Ne oldu, ülkede ve dünyada ne değişti? Kırmızı bülten, E.Olur'un gözaltına alınması, yaşanan cinayet, S.Peker hakkında alınan yeni yakalama kararı... 17 yıllık avukatım, memleket halini yıllardır takip ederim. ben anlayamıyorum.

Gelişmelerin tümü kendi ülkemizle ilgili olsa, S.Peker'in paylaşımlarından rahatsız olanlara bağlayacağım. Paylaşımların önünü kesme, sonrasında yorum ve haber yapan gazetecilerin çekinmesini sağlama çabası olarak açıklayacağım. Ama meseleye Lyon/Interpol de girince!

Dosyada 20'den fazla tutuklu varken sadece savunmasını almaktan ibaret kırmızı bültenin,tüm tutukluların tahliyesi sonrasında Interpool tarafından uluslararası yakalamaya dönüştüğünü göz önüne aldığımda "üst akıl" filan demekten başka aklıma bir şey gelmiyor.''