Şehit annesine hakaret etmişti... O şoföre ders gibi tahliye

Adana'da, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi Zübeyde Tura'dan (60) 2,5 lira isteyip, tepki gösterdiği için hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan halk otobüsü sürücüsü tutuklu Eren Güngör, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartlı adli kontrol kararıyla tahliye edildi.



Sarıçam ilçesi Buruk güzergâhında geçen 4 Şubat’ta, 01 J 0365 plakalı Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü’ne binen şehit annesi Zübeyde Tura, sürücü Eren Güngör’e, torunu için bir öğrenci ücreti kesilmek üzere 5 lira verdi.

Tura, kendisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını sağlayan kartı kullandı.

‘ANCA BELEŞ BİNİN’ DİYE AZARLADI

Bunun üzerine sürücü Güngör, şehit annesine, “Ne kartı çektin sen?” diye tepki gösterdi. Zübeyde Tura da “Şehit ailesi” yanıtını verdi. Sürücü, “Anca beleş binin, başka bir şey yok, ver o parayı ver” deyip araç içerisindeki yolcuları kastederek “Geç yerine bak bakalım, arabanın içinde kaç kişi var. Biz de mazot yakıyoruz, para vermiyorlar, verseler” diyerek Tura’ya tepkisini sürdürdü. Zübeyde Tura, biniş kartının şehit annesi olduğu için kendisine verildiğini hatırlatmasına rağmen, 5 lira üstünü vermeyi reddeden sürücü Eren Güngör, “Ya o devletin Allah belasını versin teyze. Ya vermiş size böyle bir hak da bize niye vermiyor. Bu özel halk otobüsü, devlet arabası değil” karşılığını verdi. Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

11 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet savcısı, tutuklu otobüs sürücüsü Eren Güngör hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yargılanacağı günü bekleyen Eren Güngör’ün avukatı tutukluluğuna itiraz etti. Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hakim kararda Güngör’ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33’te giderek, İstiklal Marşı’nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.

İstiklal Marşı’nın 6. kıtası şöyle:

“Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı”