Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı

Başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain terör saldırısında, 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförünü şehit ettikten sonra aracın bagajına koyduğu tespit edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koyduğu tespit edildi.

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi.

Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

'OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR'

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" dedi.

Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, "Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, ŞEHİT BABASINI TELEFONLA ARADI

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Arslan taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain, ne olduğunu bilmiyoruz. Biliyorsunuz zaten bir şey anlatmaya gerek yok" dedi.

Arslan'ı telefonla arayan Özgür Özel ise "Başınız sağ olsun, kahrolduk çok üzüldük. Ben şimdi Ankara'ya dönüyorum, yarın orada olacağım. Allah nasip ederse cenazede yanınızda olacağım" ifadelerini kullandı.

Özel'in, baba Arslan'a bir ihtiyacının olup olmadığını sorması üzerine Arslan, "Allah razı olsun başkanım, burada ilgileniyorlar. Öyle bir şey olursa zaten yardım isterim" dedi ve Özel'e teşekkür etti. (DHA)

DHA