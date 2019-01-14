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  3. 14 Ocak 2019 15:42

Şeker Piliç'in sahiplerine FETÖ gözaltısı !

FETÖ'ye yönelik operasyonda Şeker Piliç'in sahiplerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şeker Piliç'in sahiplerine FETÖ gözaltısı !
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahipleri ile bir ecza deposunun sahibinin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu K.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.

DHA & AA

şeker piliç , gözaltı , balıkesir , bandırma
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