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Sel felaketi bölgesinde koronavirüs önlemi: Denize girmek yasaklandı

Sel felaketi bölgesinde koronavirüs önlemi: Denize girmek yasaklandı

Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde salgın hastalıklarının artması üzerine denize girmek yasaklandı.

Kastamonu’da selin vurduğu Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde salgın hastalıklarının artması nedeniyle denize girmek yasaklandı. 

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “11 Ağustos’ta ilçede yaşanan sel ve heyelan felaketinden dolayı meydana gelebilecek salgın hastalıklarının önüne geçebilmek için ilçemiz sınırları içerisinde 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vatandaşların denize girmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Etiketler deniz denize girmek yasak
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