Selçuk Geçer dolar ve altın için yıl sonu tahminini açıkladı

AK Parti iktidarının ekonomi adımlarının piyasaya etkilerini sosyal medya ve YouTube üzerinden değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, 2022 yılı sonu için dolar ve altın tahminlerini açıkladı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, resmi Youtube kanalında yayınladığı videoda altın ve dolar için korkutan yeni seviyeyi açıkladı. Yatırımcıların yakın markajına giren Selçuk Geçer piyasalarda yaşanan yükselişlere ilişkin elinde dolar ve altın bulunduranlara da ciddi uyarılan yaptı.

"YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Yayınladığı Youtube videosunda FED'in faiz kararlarını değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, üst üste 75 baz puan artıran FED'in geri fren yapacağını ve faiz konusunda kısmaya gideceğini kaydetti. Yaptığı açıklamada dolara olan eğilimin son dönemlerde azaldığını ve altına eğilimin arttığını kaydeden Selçuk Geçer, doların yükselişine oranla gram altınında yükseleceğini dile getirerek, yeni seviyeleri de paylaştı. Geçer, "Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" dedi.

Yaptığı açıklamada dünyada yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının Türkiye için ağır olacağını kaydeden Selçuk Geçer, yaşanacak olan krizin derinleşmesi halinde 1000 TL seviyelerinde olan gram altının 2000 TL'lere çıkacağını iddia etti. Geçer, gerilim sonucunda dirençlerin şimdiden zorlanmaya başladığını dile getirerek, söz konusu bu durumun Türkiye ekonomisine ciddi zararlar doğuracağını belirtti. Türkiye makro ekonomi alanında çok kötü olduğunu kaydeden Selçuk Geçer, ekonomik güvenin son 17 senede en diplerde olduğunu ve artık şu dönemde en değerli şeyin ise nakit olduğunu dile getirerek, "Nakitte kalanlar şanslı olacak" dedi. Geçer ayrıca "Enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Resmi olarak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Selçuk Geçer, gerçek enflasyonda karşılık gelen doların 37 TL olduğunu söyledi. Geçer, yeni açıklanan enflasyonun ise 40 liraya denk geldiğini söyledi. Dolar hakkında yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer bu defa ise doların göreceği korkunç rakamı söyledi. Enflasyonun toparlanmaması halinde doların 3 hanelere gideceğini her seferinde kaydeden Selçuk Geçer, 100 TL'ye dikkat çekti. Yayınladığı Youtube videosunda 1994 krizine vurgu yapan Geçer, o dönemlerde 8 bin liralık dolar kurunun 48 bin liraya çıktığını ve sonrasında 1 milyon 600 lira olduğunu kaydetti.

Selçuk Geçer, dolar yükselirken Euro'nun düşmesinin ihthalatçı firmaların daha da büyük zora sokacağını söylerken, bunun ithalatı daha da koparacağı ve cari açığın daha da ortaya çıkacağı anlamını taşıdığını dile getirdi.

Geçer, doların düşmesini ise şöyle değerlendirdi, "Sıfırlar atıldı. Dolar düşmedi yani. Özellikle 2012 yılında bol para gelince bunlar meydana geldi. Ne zaman Bernanke ben sıkı para politikasına geçiyorum dedi dolarda yükseliş başladı" dedi. Geçer ayrıca "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.