Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kesenin ağzını açtı! Yeni sevgilisi için...

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip ayrılan Gökhan Çıra yeni sevgilisi Eylül Keleş ile evlilik kararı aldı.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çıra'nın sevgilisine aldığı son model spor araba ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keleş'e bir kez daha evlilik teklifini ettiğini duyuran Gökhan Çıra, aldığı tektaş yüzüğü de paylaşarak "Evet güzel haberi verelim, eylülde düğünümüz var" dedi.

Çıra bugün de sevgilisine aldığı düğün hediyesini paylaştı. Sevgilisine 14 milyon TL değerindeki özel plakalı bir araç alan ünlü isim, "Güle güle bin sevgilim" dedi.

BAYRAMI BİRLİKTE KUTLADILAR

Selin Ciğerci ile evliyken bir evlatlık edinen Gökhan Çıra, Ramazan Bayramı'nı kızı ve sevgilisiyle geçirdi. Birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Çıra, "Bugün bizim ilk bayramımız herkesin bayramını kutlarız büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Allah'ım benden alsın size versin ömürlerim benim" notunu düştü.