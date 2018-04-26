''Seni de karını da harcarım''

Etiler’deki bir otelde darp edilen oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi, mahkemede ifade verdi. Duruşmada savunmasını yapan Hakan Yılmaz tehditler aldıklarını belirterek, "Sanık ’seni de harcarım karını da harcarım’ tarzında tehdit içerikli ve küfürlü sözler sarf etti” ifadelerini kullandı.



Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ın Etiler’de bir otelde darp edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz avukatı ile birlikte katılırken, karşı tarafı ise avukatları temsil etti.



Duruşmada şikayetçi olduğunu belirten Hakan Yılmaz, “Doğum günü kutladıktan sonra otelde kalma kararı vererek otele gittik. Otelde içeri girdiğimde birileri tarafından pişt sesleri geldi ama ben üzerime alınmadım. İşlem sırasında ise benim ayağıma tekme atıldı bir an ne olduğunu anlamayarak sarhoş olduğunu düşünüp üstelemedim. Bana tekme atan kişi ‘Sen beni tanıyor musun’ diye seslenmeye başladı ben ise ’tanımıyorum’ dedim. ‘Nasıl tanımazsın gel sana dışarıda kendimi tanıtacağım’ gibi konuşmalar sergiledi. Olay esnasında Erdal Gökçe ve Deniz Vural adlı kişiler bana vurdu. Ben ’eşim yanımda ne yapıyorsunuz’ dediğimde ise Deniz Vural, ‘Seni de harcarım karını da harcarım’ tarzında tehdit içerikli ve küfürlü sözler sarf etti” ifadelerini kullandı.



Duruşmada savunmasını yapan Hakan Yılmaz’ın eşi Elif Yılmaz ise “Olayın ne olduğunu anlamadım. Deniz Vural beni tanıdın mı tanımadıysan gel sana dışarıda kendimi tanıtacağım gibi sözler kullandı. Tartışma esnasında ise Deniz Vural bana ulaşmak istedi ulaşamayınca ise metal bir küreyi alıp bana fırlattı ve küre benim başıma isabet etti. Şikayetciyim” ifadelerini kullandı.



Duruşmada olay gecesi otelde çalışan 6 tanık dinlendi. Duruşmayı ara karara bağlayan mahkeme, sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası Hakan Yılmaz ve avukatı Süleyman Canacankatan adliye önünde olaya ilişkin açıklama yaptı.



