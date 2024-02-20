Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama

Sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun'dan ilk açıklama geldi.

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabında "Şeriata s..kayım" ifadelerini kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı ve dün gözaltına alındı. Ancak, savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Altun, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

FEYZA ALTUN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adliye çıkışında yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür eden Altun, "Başım dik girdim, gene başım dik çıktım. Çünkü din ve vicdan özgürlüğüne inanan bir avukat olarak, her insanın inanma ve inanmama özgürlüğü vardır, laik anayasayı savunan bir avukat olarak bundan başka bir şeyi söylemem mümkün bile olamaz. Fakat 2 gün içerisinde bağlamından koparılarak, çarpıtılarak aslına bakarsak Taliban akılına ve benzeri siyasal bir rejime yönelttiğim sözlerimi sanki dini değerlere söylemişim gibi çarpıtarak, laik üstünden bir tartışma açmak istiyorlar. Kadınların haklarını geriletecek, bu ülkeden uygar hukuk haricinde başka bir şey uygulanmasını tartışmaya açacak bir düşünce ve sisteme karşıyım" dedi.

"Bu ülkeden barış, rahatlık ve ifade özgürlüğünün olmasını dilerken, yapılan algı operasyonuyla hukuksuz bir şekilde gözaltına alındım, bunun için tazminat davamı açacağım" diyen Altun, "Çünkü adliye benim iş yerim, bir avukatı çağırdıkları zaman gider ifademizi veririz. Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez, yetmeyecek de. Hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu korkmasın biz bunun için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"AVUKATLARIM POLİS KORUMASI TALEP EDECEK"

"Tam iki gece binlerce tweetle beni kılıçtan geçirip cariye edeceğini söyleyen insanlarla mücadele ettim. Üzücü tabii ki Türkiye Cumhuriyeti’nde bu tarz şeyleri görebiliyor olmak ve bunun karşılığı gözaltına alınıyor olmak. Ama neyse ki hâlâ hukuku ve hukuk kurallarını takdir edebilen hakimlerin olduğunu bilmek de içimi bir nebze rahatlattı. Söyleyeceğim tek bir şey var, Türkiye laik bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili avukatlarının harekete geçtiğini belirten Altun, "Avukatlarım onlara başladılar zaten. 2 gündür bakamıyorum, telefonum da bende değil. Zaten yapacaklar. Uzaklaştırma taleplerinde de bulundular. Büyük ihtimalle polis koruması da talep edecekler fakat tehdit edenden daha çok seven olduğunu ve destekleyen olduğunu görmek bence çok kıymetli bir şey. Bu ülkenin çok ciddi bir Atatürk milliyetçisi ve Atatürkçü bir toplumu var. Onu görmek yeniden içime su serpti benim" dedi.