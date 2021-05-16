  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kademeli normalleşmede seyahat izni alınacak mı?

Seyahat izni belgesi zorunluluğu kaldırıldı

Seyahat izni belgesi zorunluluğu kaldırıldı

17 Mayıs itibariyle başlayacak kademeli normalleşme sürecinde seyahat izni belgesi zorunluluğu kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

Havayolu şirketi SunExpress, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde yolcularımız, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan, uçak biletlerini/e-biletlerini ibraz ederek uçuşlarımıza katılabilecektir" bilgisini paylaştı.

Etiketler seyahat izni kademeli normalleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sağanak sonrası dolu sürprizi
Tam kapanmada son saatler... İşte Erdoğan'ın açıklayacağı kontrollü açılma kuralları
Bir açıklama da MEB'ten: Uzaktan eğitim için karar verildi
Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da çığlıklar yükseldi
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Evsiz kalınca minibüsü eve çevirdi
Bankalar faiz oranlarını güncelledi... İşte banka banka hoşgeldin faiz oranları
Beyaz TV canlı yayınında skandal ifadeler
Serenay Sarıkaya ''inkar ettiği'' aşkıyla görüntülendi
Silivri'de isyan ettiren manzara: ''Denize girenler hasta oldu''