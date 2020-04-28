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  3. 28 Nisan 2020 13:55

SGK'lı çalışanlar için kritik maske kararı! Eczaneden alamayacaklar

Koronavirüs salgını sırasında Türkiye'nin en çok tartıştığı konuların başında gelen maske dağıtımı için İstanbul Eczacı Odası'ndan "SGK'lı çalışanlar maskelerini işyerlerinden temin edecek" açıklaması geldi.

SGK'lı çalışanlar için kritik maske kararı! Eczaneden alamayacaklar
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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre; Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.

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