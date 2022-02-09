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''Sigara haram'' diyen Diyanet, tiryakilere seslendi: ''Yeni bir başlangıç yapalım''

''Sigara haram'' diyen Diyanet, tiryakilere seslendi: ''Yeni bir başlangıç yapalım''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda ''Dinen haram olan sigarayı bırakalım'' ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulundu. 

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi.

"Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım" diyen Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım" ifadesini kullandı.

DİYANET: "SİGARA İÇMEK CAİZ DEĞİLDİR"

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Sigara içmenin dini hükmü nedir?" sorusuna şu yanıtı veriyor:

"Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh” olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir."

Etiketler sigara haram diyanet işleri başkanı caiz
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