  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şikayet yağmıştı: OnlyFans'a erişim engeli getirildi

Şikayet yağmıştı: OnlyFans'a erişim engeli getirildi

Şikayet yağmıştı: OnlyFans'a erişim engeli getirildi
Güncelleme:

Erotik içeriklerin yer aldığı OnlyFans için başlatılan CİMER şikayet kampanyası sonuçlandı.

Yetişkinlere özel erotik içeriklerin üretildiği sosyal medya platformu OnlyFans'a Türkiye tarafından erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans'ın kapatılması için yeni bir kampanya başlatılmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulunmuştu.

Ahlak ve aile yapısını tehlikeye attığını dile getiren sosyal medya kullanıcılarının şikayeti karara bağlandı. OnlyFans'a erişim engeli getirildi. Öte yandan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler OnlyFans erişim engel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Icardi'ye sürpriz teklif; formayı bile giydirdiler!
Antalya'nın cennet koyları için ikinci yürütmeyi durdurma kararı
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman sosyal medyayı salladı
Yeni asgari ücret için masadaki rakam belli oldu
İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: ''Artık bedava!''
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?''
Baba Vanga’nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
TOKİ'den yeni ''ucuz ev'' kampanyası
ABD'li istihbaratçı itiraf etti: Hükümetin elinde uzaylılara ait araçlar var
Patronların dediği oldu; asgari ücret o seviyeye indi