Şikayet yağmıştı: OnlyFans'a erişim engeli getirildi

Erotik içeriklerin yer aldığı OnlyFans için başlatılan CİMER şikayet kampanyası sonuçlandı.

Yetişkinlere özel erotik içeriklerin üretildiği sosyal medya platformu OnlyFans'a Türkiye tarafından erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans'ın kapatılması için yeni bir kampanya başlatılmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulunmuştu.

Ahlak ve aile yapısını tehlikeye attığını dile getiren sosyal medya kullanıcılarının şikayeti karara bağlandı. OnlyFans'a erişim engeli getirildi. Öte yandan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.