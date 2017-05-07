Sıla Abalay'ın cenazesinde dedesi konuştu

İstanbul Küçükçekmece’de DHKP-C’li teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, iddiaya göre polisle çatışmaya giren ve öldürülen 18 yaşındaki Sıla Abalay’ın cenazesi, memleketi Ardahan’da toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda dün sabah otopsi işlemleri tamamlanan Sıla Abalay’ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Bugün saat 14.00’da Ardahan’ın Damal İlçesi’ne bağlı Aşağıgündeş Ata Mahallesi’ne, içinde anne ve babasının da bulunduğu midibüsle getirilen Sıla Abalay’ın cenazesi, cemevine götürüldü. Cenaze töreninde 2 kız çocuğu babası Güven Abalay, "Kızım, kızım" diyerek eşi Fidan ile birlikte ağladı. Cenaze töreni nedeniyle polis ekipleri ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cemevi dedesi tarafından kıldırılan cenazesi namazının ardından Abalay’ın cenazesi, Ata Mahallesi’ndeki ilçe mezarlığında toprağa verildi.

NE YAPTIYSAK KURTARAMADIK, OĞLUM 3 SENE ÇABALADI

Cenaze namazından sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sıla Abalay’ın dedesi 69 yaşındaki Ahmet Abalay, "Torunumu ne yaptıksak kurtaramadık. Sonuç buymuş. Ama bu kardeş kavgası sona ersin istiyoruz. Çaresi ne ise derine derine gittikçe nereye kadar gideceğiz bilemiyoruz. Yandık, biz de yanıyoruz. Öbür tarafta asker anaları da ağlıyor. Yapacak bir şey yok. Oğlum 3 senedir çabaladı. Bir türlü kızını buraya getiremedi. Çocukken aldılar, bir türlü kurtaramadılar. Sonuç buymuş, yapacak bir şey yok. İnşallah başka analar ağlamaz. Türkiye’de sükunet sağlanır ve inşallah hayırlısı olur. Başka çaresi yok. Bugün ben, yarın sen" diye konuştu.

KÖYLÜLER GELEN GRUBA TEPKİ GÖSTERDİ

Sıla Abalay’nın toprağa verilmesinden sonra mezarlığa gelen bir grup, Abalay’ın mezarına kırmızı karanfiller bırakmak istedi. Köylülerin, "Siz kimsiniz?" diyerek tepki götermesi üzerine olaya müdahale eden polis, 5 kişiyi gözatına aldı.