Şimdi de enerji hattı projelerindeki taşınmazlar satışa çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan özelleştirme kararları resmi gazetede yayınlandı. Buna göre farklı illerde enerji hattı projelerinde bulunan bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Resmi Gazetede özelleştirme kararları yayınlandı. Yayınlanan karara göre birçok ilde bulunan enerji hattı projelerinin taşınmazları özelleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlar şöyle:

Samsun Asarcık Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Nusaybin İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesinin yapımı için güzergaha isabet eden taşınmazların acele kamulaştırılmalarına karar verildi. Bu kamulaştırma işlemleri için BOTAŞ yetkilendirildi.

Bursa’da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Buna göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı Bursa Batı Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazların aynı kurum tarafından acele kamulaştırılmalarına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Akkuş, Korgan, Kavşak HES – Fatsa Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı verildi. Buna göre Ordu’da ve Sivas’ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılmaları için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne yetki verildi.

Alınan acele kamulaştırma kararına göre Gümüşhane Bahçecik Göleti inşaatı için belirtilen taşınmazların kamulaştırılmalarına hükmedildi. Bu acele kamulaştırma işlemi için ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilendirildi.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde doğalgaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesislerin yapımı için de acele kamulaştırma kararı verildi. Kamulaştırılacak olan alanların Hazine adına tescil edileceği bildirildi.

Balıkesir ve Muş illerinde doğalgaz ulaştırılabilmesi için bazı tesislerin inşasında kullanılabilmek üzere bazı taşınmazların acele kamulaştırılmalarına karar verildi.