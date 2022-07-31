Sinir krizi geçirdi, yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

İstanbul Şişli'de oturduğu evin penceresinden aşağı kezzap döken kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan N.G., dün saat 11.30 sıralarında evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı. Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi.

N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı. İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı.

3 AYDIR SALDIRGAN TAVIRLARI VARDI

Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının pencereden döktüğü kezzap ise mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi.

N.G.’nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.’nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.