Sınırda Afgan sığınmacı cinayeti! Yunan polisi öldürdü

Yunanistan polisleri, ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 19 yaşındaki Abdurrahman Rahmani isimli Afgan göçmeni silahla vurarak öldürdü. Afganistanlı Melat Gurami, “Yunanistan bizi, tedavi de etmedi” dedi.

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Alibey köyünde askeri yasak bölgede dün sınırı kaçak geçen bir grup Afganistanlı göçmene, Yunanistan tarafından ateş açıldı. 8 kişilik gruptaki 1 kişi ağır yaralandı. Adının Abdurrahman Rahmani olduğu öğrenilen yaralı ile birlikte geri itilen göçmenler ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rahmani, hastanede yaşamını yitirdi.

Rahmani ile aynı grupta bulunan arkadaşları yaşadıklarını anlattı. Afganistanlı Melat Gurami, “Arkadaşımızın üzerine ateş ederek onu vurdular. Vurduktan sonra arkadaşımız çok fazla feryat etti. Feryatlarına rağmen arkadaşımla bizi alarak bir karakola götürdüler. Karakolda defalarca doktor istememize rağmen bize doktor getirmediler ve tekrar minibüsle birlikte nehir kenarına getirdiler. Nehirden kayıkla birlikte Türkiye tarafına Bangladeşliler ile birlikte geçirdiler. Sonra arkadaşlarımızla birlikte yaralı arkadaşımıza yardım ettik ve Türkiye’ye geldikten sonra Türk askeri ambulans çağırdı. Bizlere iyi davranışta bulundular. Yunan askeri hiçbir şekilde bize yardımda bulunmadı” dedi.