  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sınırda yakalanan teröristler, YSP'li vekilin aracından çıktı

Sınırda yakalanan teröristler, YSP'li vekilin aracından çıktı

Sınırda yakalanan teröristler, YSP'li vekilin aracından çıktı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 teröristin ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen bir kişinin yakalandığını açıkladı. Teröristlerin Yeşil Sol Parti milletvekiline tahsisli araçla Ağrı'ya geldiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesine kaçmaya çalışan bir terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerliakya, ''Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.'' ifadelerini kullandı. 

YEŞİL SOL PARTİLİ VEKİLİN ARACIYLA GELMİŞLER
Yerlikaya şöyle devam etti:
"BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi. BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise: Her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; Tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi Şoför Y. N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi."

 

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya bölücü terör örgütü yeşil sol parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göçmen kaçakçılığına suçüstü! Tekneye binerken yakalandılar
Şanlıurfa'da kadınlara polis şiddeti iddiasına soruşturma
Kız kardeşini okutmak istemeyen ağabey okulu bastı: 5 öğretmen yaralı
İçerisi müze gibi! 90 yıllık antika otobüsler burada hayat buluyor
İstanbul'da mobilya fabrikasında büyük yangın
İstanbul'da elektrik kesintisi! Listede 20 ilçe var
D-100'de makas faciası! Bariyerlere çarpan cip alev aldı
Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı
Bülent Arınç'tan gıda kolisi tepkisi: ''Ben onlara babasının bile yapmadığını yaptım''
İşçi alımı kurasından çıkan isim salonu karıştırdı