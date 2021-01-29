Sırasını kaçıran sağlık çalışanları sona kaldı!

Sağlık Bakanlığı'nın aşı sırasını kaçıranın en son aşamada aşı olacağı açıklamasına Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) tepki geldi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "İzinli ya da başka bir çalışmaya katılmış olanlara ‘Sıranızı kaçırdığınız için sizi en alta, 4. aşamaya alıyoruz.’ Böyle bir uygulama olamaz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs aşı sıralamasında, aşı sırasını kaçıranların en son aşamada aşı olabileceğini açıkladı.

Sarp Sağkal’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, sağlık çalışanlarının aşılanma sürecinin tamamlandığının söylenmesine karşın, bunun gerçek olmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Sağlık çalışanlarının yüzde 25’ine henüz aşı yapılamadı. Örneğin, çalışan izinliydi ya da bir çalışmaya katılmıştı ve aşı sırası geldiğinde olamadı. Ona diyorlar ki: ‘Sıranızı kaçırdığınız için sizi en alta, 4. aşamaya alıyoruz.’ Böyle bir uygulama olamaz. Biz bunu Sağlık Bakanlığı’na bildirdik. Olumlu bir dönüş gelmedi. Tabip odalarıyla da görüştük, il sağlık müdürleriyle bu konuda konuşmalarını istedik. Sağlık çalışanı ve 90 yaş üstü kişilerin aşısını yapacaksak tam olarak yapmamız gerekiyor” dedi.

Bulut, 65 yaş üstü yurttaşların nüfusunun eldeki aşının 3 katına yakın olduğunu belirterek, “Yani siz 9 milyona yakın kişiyi aile sağlığı merkezlerinde 3.5 milyon dozla aşılamaya çalışacaksınız. Bu da insanların ‘Komşuma aşı sırası geldi, bana niye gelmiyor’ gibi sorular sormasına neden olacak. Aşı miktarını getirirken 1. aşamanın toplamına yetecek bir sayı gelmeliydi. Aksi takdirde ASM’lerde buna bağlı olarak şiddet artar” uyarısında bulundu.



