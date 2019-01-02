SON DAKİKA
YSK AÇIKLADI: YEREL SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK ?
YSK açıkladı: Yerel seçime kaç parti katılacak ?
YSK açıkladı: Yerel seçime kaç parti katılacak ?
İstanbul'da otelde korkutan yangın
İstanbul'da otelde korkutan yangın
İstanbul'a kar geliyor ! Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar geliyor ! Meteoroloji tarih verdi
Yılın ilk işlem gününde doların ateşi yükseldi
Yılın ilk işlem gününde doların ateşi yükseldi
13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler
13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler
Köprü cezalarını ödeyenlere iade müjdesi
Köprü cezalarını ödeyenlere iade müjdesi
Köprü geçişinde yeni düzenleme ! Artık o araçlar FSM'yi kullanabilecek
Köprü geçişinde yeni düzenleme ! Artık o araçlar FSM'yi kullanabilecek
Okul kantinlerinde yeni dönem başladı
Okul kantinlerinde yeni dönem başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Ocak 2019 14:53

Sırayla odaya alıp Kur'an-ı Kerim'e el bastırmışlar

17 Ağustos 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı öncesi soruların FETÖ mensuplarına verilmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sırayla odaya alıp Kur'an-ı Kerim'e el bastırmışlar
A+ A-

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nca 17 Ağustos 2012’de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya üye kişilere verilmesine ilişkin 79 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi. M.E.Ö., ifadesinde, "Eve girdikten sonra bir odada beklettiler. Daha sonra içeride bulunanları sırayla başka bir odaya aldılar. Annemin ve babamın üzerine yemin ettirerek, Kur’an-ı Kerim’e el bastırıp soruları gösterdiler" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki ara karar gereği dava dosyasına gönderilen evrakları okudu ve ardından tanık beyanının alınmasına geçildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.E.Ö., davanın sanıklarından Bekir Türk ve Ümit Çınkır’ı, lise döneminden beri tanıdığını ve bu kişilerin örgütsel faaliyetleri hakkında bilgi vermek istediğini söyledi.

Maddi imkansızlıklardan dolayı FETÖ ile tanıştığını ve mesleğe de örgütün yönlendirmeleriyle başladığını ifade eden M.E.Ö., "Şanlıurfa’da dershaneye gittiğim dönemde ’Tayfun’ kod adlı Ümit Çınkır benimle ilgileniyordu. Devletin diğer birimlerine hazırlanacağımızı bilmiyorduk. Haberim olmadan, benim bilgilerimi alarak akademiye başvurmuş." diye konuştu.

Sınava girmeden birkaç gün önce sanık Çınkır ile Ankara’nın Mamak ilçesinde bir eve gittiğini belirten M.E.Ö., buranın FETÖ evlerinden olduğunu ve sanıklardan Bekir Türk’ü orada gördüğü kaydetti. M.E.Ö., örgüt evinde yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Eve girdikten sonra bir odada beklettiler. Daha sonra içeride bulunanları sırayla başka bir odaya aldılar. Annemin ve babamın üzerine yemin ettirerek, Kur’an-ı Kerim’e el bastırıp soruları gösterdiler. Bize ’Soruları dikkatli gözden geçirin, bunlara benzer sorular çıkacak.’ dediler. Sınavda bu sorular çıktı."

Sınavı kazandıktan sonra Polis Akademisi'ne kayıt yaptırdığını anlatan M.E.Ö., okulda öğrenim gördüğü süre içerisinde örgüt yöneticilerinin Kur’an okumaması ve namaz kılmamasını tembih ettiklerini, "Okulda namazını mescitte kılma, gerekiyorsa abdesti teyemmümle al, gözlerinle namaz kıl" gibi sözler söylediğini aktardı.

Örgütün isteklerinden bunaldığını ve o saatten sonra ilişkisini kestiğini öne süren M.E.Ö., 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bütün bildiklerini emniyet ve savcılığa anlattığını belirtti.

AA

fetö , kuran , soru , yemin , polis akademisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM