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  3. 13 Aralık 2019 09:34

''Şırınga çikolata''nın üretimi durduruldu

Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen "şırınga çikolata"nın üretimi durduruldu.

''Şırınga çikolata''nın üretimi durduruldu
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Ankara’da birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 11 Aralık’ta şırınga şeklinde çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Köksal’ın boğazına bir cisim kaçtığı ihtimali üzerinde durulmuştu. Diyarbakır’da ise ürünün kapağı boğazına kaçan yedi yaşındaki Umut Bilgi yaşamını yitirmişti.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre çocukların ölümüne neden olan çikolatayı üreten firmanın Bonart Gıda olduğu yazıldı.

Tayaş Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Bonart Gıda’nın kardeşi Yunus Taycı’ya ait olduğunu, kendi şirketi olmadığını ifade etti.

Kazım Taycı, şırınga şeklindeki çikolatanın üzerinde Bonart yazdığını ancak fason olarak başka şirkete ürettirildiğini belirterek olaydan sonra şirketin incelendiğini, tüm izinleri aldığının görüldüğünü dile getirdi.

Kazım Taycı şöyle devam etti: “Böyle bir durum yaşanınca da olay çözülene kadar söz konusu ürünün üretimini durdurduk. Ürünün büyük bir kısmı Türkiye’de satılıyordu. Küçük bir kısım da ihracata gidiyordu.”

Hürriyet

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