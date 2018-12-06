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  3. 06 Aralık 2018 12:49

Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3.5 yıllık hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandıra'daki cezaevine teslim oldu.

Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki cezaevine teslim oldu. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptırdı. 

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, cezanın onandığını, bu nedenle Kandıra'daki cezaevine teslim olacağını söyledi. 

Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. 

"NE SARF ETTİYSEK, ARKASINDAYIZ"

Önder, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasından olduğunu belirterek, "Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak" dedi. 

Açıklamasının ardından Önder, cezaevine giriş yaptı.

Bu arada, Önder'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.

3.5 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 Eylül'de açıkladığı kararında, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

AA

sırrı süreyya önder
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