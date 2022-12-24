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Sivas'ta korkunç olay! Köpekten geriye sadece iskeleti kaldı

Sivas'ta korkunç olay! Köpekten geriye sadece iskeleti kaldı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurtlar tarafından parçalandığı düşünülen bir köpeğin iskeleti bulundu.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Sedat Çağatay, Kartalkaya köyü mevkiinde ilerlerken yerde telef olmuş bir köpek gördü.

Köpeğin yanına giden Çağatay, gözlerine inanamadı. Kurtlar tarafından yenildiği düşünülen köpekten geriye sadece başı, iskeleti ve ayaklarının kaldığı görüldü.

Çağatay karşılaştığı şok edici görüntüyü cep telefonuyla kaydetti.

Etiketler sivas parçalanmış köpek iskelet
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