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Siyasi partilerde bayramlaşma günü: Hangi parti hangi partiyi ziyaret edecek?

Siyasi partilerde bayramlaşma günü: Hangi parti hangi partiyi ziyaret edecek?
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Ankara'da bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma etkinlikleri gerçekleşecek. Partiler, birbirlerini ziyaret ederek bayramlaşacaklar. AK Parti 8, CHP ise 15 partiyle bayramlaşma planlıyor.

Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma töreni gerçekleşecek. AK Parti; CHP, MHP, İYİ Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle bayramlaşacak.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki ilk bayramlaşma AK Parti ile CHP arasında olacak.

Bayramlaşma heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur var.

 AK Parti’de bir diğer heyet ise iade-i ziyaret gerçekleştirecek.

CHP 15 SİYASİ PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

CHP ise 15 siyasi parti ile bayramlaşacak.

AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP’nin kabul edeceği partiler arasında yer alıyor.

Saat 09.30’da başlayacak bayramlaşmanın 16.30’a kadar sürmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma heyetinin başında Aylin Nazlıaka var.

Etiketler siyasi parti lider bayramlaşma
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