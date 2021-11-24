  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sızdırılan TÜGVA belgelerine ilişkin yeni gelişme

Sızdırılan TÜGVA belgelerine ilişkin yeni gelişme

Sızdırılan TÜGVA belgelerine ilişkin yeni gelişme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerin ‘sızdırdığı’ iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu TÜGVA bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.

TÜGVA yetkilileri, gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.

 GÖZALTINA ALINDI

İstanbul başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun soruşturmasında şüpheli Ramazan A.’nın ismine ulaşıldı. Bu kişinin ‘vakfa örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı ihtimali’ üzerinde duran ekipler, geçen pazar günü başsavcılık talimatıyla Ramazan A.’yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Ramazan A., başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelinin bu suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

Etiketler tügva tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper aşı müjdesi! BioNTech aşısını geride bıraktı
Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı
Benzin, motorin ve otogaza dev zam!
Süper Lig kulüplerinden hakem kararı
Cengiz Kurtoğlu'nun olaylı gecesi! Küfürler havada uçuştu
Dolar 13.50 liradan döndü... İşte en çok döviz alan ve satan iller
İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi
Şeyma Subaşı ve sevgilisi yine aşka geldi!
Türkiye harekete geçti: Koronavirüs ilacı ile ilgili ilk açıklama
Çalışanlar dikkat! 2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?