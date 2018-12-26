Skandal ! Onbinlerce kişi sağlık hizmetinden yoksun kalacak !

Aile Hekimliği, devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak sağlanan en önemli sağlık hizmetlerinin başında geliyor. Ancak Çanakkale’de 4 Aile Sağlığı Merkezinin aynı anda yıkılmak istenmesi ve hekimlere hiçbir yeni hizmet yeri gösterilmeden mahkeme yolu ile tahliye edilmek istenmesi vatandaşlarda şok etkisi yarattı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nce Gelibolu – Çan – Yenice ve Gökçeada Aile Sağlık Müdürlüğü’nün Aile Hekimlerine tahsis ettiği Aile Sağlığı Merkezlerinin kira sözleşmesi yenilenmedi. Akabinde binalar için yıkım kararı çıkartıldı. Bu süreçte 60 bin kişi için nereden hizmet alacaklarına yada hekimlere nerede görev yapacaklarına ilişkin hiçbir bilgi verilmedi. Gelinen noktada 60 bin kişi şuan sağlık hizmetinden yoksun kalmak ile karşı karşıya.

AHEF Başkanı Dr. Atakan : Şoktayız

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan şunları söyledi: “Açıkça ifade etmek istiyorum ki adeta şoktayız. Bir kamu hizmeti veren Aile Hekimlerimiz, yine kamu hizmeti veren bir başka kurum tarafından sokağa atılıyor. Bu da yetmezmiş gibi onların hizmet verdiği 60 bin kişi sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor. Yaşanan durum açıkça Anayasanın sağlık ile ilgili 56.maddesine aykırıdır, suçtur. Bu durumu izah edebilecek hiçbir gerekçe yoktur. Şayet bir binadan sağlık çalışanlarının çıkması isteniyorsa onlara görev yapacakları bir başka binanın gösterilmesi gerekir. Bölge halkına da sağlık hizmeti alabilecekleri yeni bir yer gösterilir. Bu durum adeta ‘ben yaptım oldu’ zihniyetidir. Sayın Sağlık Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz.” dedi.

Aile Hekimlerinin Üzerinde Bu kadar Yük Olamaz

AHEF Başkanı Atakan; “Aile Hekimlerimiz yurdun dört bir yanında görev yaparken her gün üzerlerine yeni bir yük, yeni bir dert yükleniyor. Kiralarına % 46 zam yapılıyor, harcamaları birçok kalemde %20 ila 35 arasında artarken, harcama gelir kalemlerinde hiçbir artış yaşanmıyor. Tüm bunlara ek olarak iş alanlarının dışında 400’e yakın rapor yazmaları ve ek görevler yapmaları isteniyor.

Aile Hekimleri Tükendi

Gelinen noktada Aile Hekimleri tükendi. Çanakkale yaşanan bu durum ise bizleri isyan ettirdi. 11 hekim sokağa atılıyor 60 bin kişiye sağlık hizmeti durduruluyor. Hekimlerimiz nerede hizmet vereceğiz diye sorduklarında hiçbir çözüm sunulmuyor. Kendilerinin yer bulması isteniyor. Böyle bir kamu hizmeti anlayışı olamaz. Açıkça söylüyoruz ki tükendik. Artan mağduriyetlerimizin bir an önce çözümünü yetkililerden talep ediyoruz. Aksi takdirde 26 bin Aile Hekimi olarak Ankara’da bir araya geleceğimizi ifade etmek istiyoruz.”