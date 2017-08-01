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  3. 01 Ağustos 2017 21:05

Sokak ortasında iğrenç olay !

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nde bir temizlik işçisi balkonda gördüğü şortlu kızı izleyerek mastürbasyon yaptı. Aynı apartmandaki başka biri durumu fark ederek polise haber verdi.

Sokak ortasında iğrenç olay !
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Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan H.S.’nin, balkonda uyuyan şortlu kızı izleyerek sokak ortasında mastürbasyon yapması apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Olay, Zafer Mahallesi’nde geçen Perşembe günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli H.S., sabah bisikletiyle işyerine giderken dört katlı bir binanın birinci katındaki balkonunda şortla yatan üniversiteli S.K.’yi gördü.

BİSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bisikletinden inen H.S., balkonda uyuyan genç kızı daha net görebilmek için yolun karşısındaki kaldırıma geçerek mastürbasyon yapmaya başladı. Üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemli üniforması olan H.S.’yi fark eden aynı apartmandaki bir kişi, durumu polise bildirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.S., ihbar üzerine gelen polisi görünce bisikletine binip kaçmaya çalışırken yakalandı.

"YORULDUM, DİNLENİYORDUM"

Üniversite öğrencisi S.K.’nin şikayetçi olduğu H.S., polis tarafından yakalandıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.S.’nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Bisikletle giderken yoruldum, bir süre dinlenmek için durdum" diye ifade verdiği öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından serbest bırakılan H.S.’nin daha önce de cinsel saldırı ve teşhircilik suçlarından dosyasın bulunduğu öğrenildi.

Bu arada evli ve bir çocuk babası olan H.S.’nin bugün işten çıkarıldığı öğrenildi.

DHA

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