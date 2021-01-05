Şoke eden iddia: AK Partili başkan elektrik direklerini satarken yakalandı'

CHP'li Tunceli eski milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli'ye giderken karşılaştığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kente giderken yol kenarında bir grup asker ve adli yetkilinin bulunduğunu gören Aygün, o anda gazeteci bir arkadaşının kendisini aradığını ve AK Parti İlçe Başkanı'nın elektrik direklerini ve kestiği diğer odunları satmaya götürürken yakalandığını duyurduğunu söyledi.

CHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Twitter'dan paylaştığı olay şu şekilde:

“Bu sabah 07.30’da yola çıktım, istikamet memleket… Tam Pülümür Bardakçı tarafından memlekete ilerliyordum ki, solda bir grup asker eşliğinde resmi kıyafetli bir zevatın toplanmış olduğunu gördüm. ‘Bir mahkeme keşif için gelmiştir’ diye düşündüm ki.. Tam o anda telefonum çaldı.

Karşıda memleketimin en az yirmi yıllık gazetecisi: “AK Parti… İlçe başkanı 15 elektrik direği ve ormandan kestiği odunları satmaya götürürken, köylülerce ihbar edilmiş ve yakalanmış, savcı olay yerine gitmiş, ama olayın üstü örtülecek diye korkuyoruz, bir şey yapamaz mısınız?” Memleket o halde ki, işlenmiş bir suçu açıklamak “cesaret” işi… Ben Ankara’da yaşıyorum bir kaç senedir, gazeteci arkadaş benden bir açıklama istiyor… Herkes korku içinde. Memleket adına korkunç bir tablo değil mi? Hem Dersim adına, hem koca Türkiye..”

“İLİMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR OLAY”

Olayla ilgili Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu,”Olayla ilgili Tunceli Orman Müdürlüğüyle görüştük ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Meşe ağaçlarına ve elektrik direklerine savcılık tarafından konuldu. Böyle bir olayın ilimizde yaşanması utanç verici bir durum. Bu olayın üzerinin kapatılmaması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

AK PARTİLİ BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

İddialarla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Pülümür ilçe başkanı Çağnur Kılıçoğlu ise, ”Bazı sosyal medya hesapları üzerinden ilçe teşkilatımızı ve ilçe başkanlığımızı hedef alan açıklamalar yapılmıştır. Bilinmelidir ki AK Parti İlçe Başkanlığı ve ilçe başkanı olarak hiçbir gayri yasal işler içinde olmadık olmayacağız. Partimizi hedef alan bu tür çirkin ve asılsız ithamlar bizi zayıflatmak yerine daha da güçlü kılacaktır. Kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve sözü edilen konularla ilgimiz alakamız olmayıp, iftira ve karalama kampanyaları bizleri daha güçlü bir hale getirecektir. İlgilileri hakkında tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

