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  3. 05 Ekim 2020 00:31

Söke’de yangın!

Aydın’ın Söke ilçesinde Yenikent Mahallesi’nde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu bir kişiye ait arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Söke’de yangın!
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Aydın’ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.

AA’nın haberie göre Yenikent Mahallesi’nde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu bir kişiye ait arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangında, arazideki ağaçlar yandı.

Yerleşim yerlerine yakın olan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

 

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