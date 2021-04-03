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  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı! Korkutan artış sürüyor

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı! Korkutan artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mart 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 44 bin 758 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre bugün 186 kişi de salgından yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgınında bir yılı geride bırakan Türkiye genelinde vaka sayısında tedirgin eden artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Nisan gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 249 bin 126 yeni testten 44 bin 756'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 1483, iyileşen sayısı 23 bin 214 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 186 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi.

Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889, toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, iyileşen toplam hasta sayısı ise 3 milyon 82 bin 676'ya ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 2231 olarak tespit edildi.

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