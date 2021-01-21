Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Kovid-19 hasta tablosunu açıkladı. 21 Ocak Perşembe gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 165 bin 109 testle birlikte toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559’a ulaştı.

153 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün semptom gösteren 743 hastayla birlikte 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505’e çıktı. Can kaybı da 153 artarak 24 bin 640’a yükseldi.

2 BİN 74 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre 6 bin 113 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı da 2 bin 74 oldu.

DÜN 6 BİN 435 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Ocak verilerine göre semptom gösteren 752 hastayla birlikte 6 bin 435 yeni vaka tespit edilmişti. 159 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 932 kişi sağlığına kavuşmuştu.