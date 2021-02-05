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SON 24 SAATİN ÖLÜ, VAKA VE HASTA SAYILARI AÇIKLANDI
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  3. 05 Şubat 2021 19:06

Son 24 saatin ölü, vaka ve hasta sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Şubat 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 7 bin 901 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Son 24 saatin ölü, vaka ve hasta sayıları açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 423 oldu, 8 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

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