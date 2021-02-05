Son 24 saatin ölü, vaka ve hasta sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı bin 423 oldu, 8 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.