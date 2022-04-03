Son anket açıklandı; AK Parti seçmen isyan bayrağını açtı

Türkiye Raporu araştırma şirketinin Mart ayı anket sonuçları Türkiye'de nüfusun yüzde 60'ının "eksi" bütçeyle hayatını sürdürdüğünü ortaya koyarken, AK Parti seçmenleri arasındaki "geçinemiyoruz" diyenlerin oranı da dikkat çekti.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankette, katılımcılara “geçinebiliyor musunuz” sorusu yöneltildi ve dört seçenek sunuldu. Katılımcıların %59'u gelirlerinin giderlerini karşılamadığını söyledi.

Anketin sonucuna göre çıkan sonuçlar şöyle:

Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59

Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27

Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7

Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6

HANGİ PARTİYE OY VERİYORLAR ?

Gelirinin giderini karşılamadığını söyleyen katılımcıların hangi siyasi partiye oy verdiği de soruldu. Gelirinin yetmediğini söyleyenlerin en çok HDP seçmeni en az da AK Parti seçmeni olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlerin gelir durumlarından muhalefete oy veren seçmenlere nazaran daha memnun olduğu görüldü:

AK Parti yüzde 40.7

CHP yüzde 73.4

HDP yüzde 88.4

MHP yüzde 42.4

İYİ Parti yüzde 80.8

GEÇİNENLERDE EN YÜKSEK ORAN AK PARTİLİLERDE

Anket sonuçlarına göre; “gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı” diyenler en çok AK Parti’ye oy veriyor. Bu oran AK Parti seçmeninin yüzde 11.9’unu oluşturuyor. CHP’de bu oran yüzde 1.9, MHP’de ise yüzde 7.3.

“GELİRİM GİDERİMİ KARŞILADI” DİYENLERDE İLKOKUL MEZUNLARI EN ÜST SEVİYEDE

Ankette eğitim durumları da soruldu. Gelirinin giderlerini karşılamadığını söyleyenler arasında lise mezunları en üstteyken, “Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı” diyenlerde ilkokul ve altı eğitim durumu en yüksek seviyede.