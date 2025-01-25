Son seçim anketinde iktidar eridi, muhalefet yükseldi!

HBS Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında yine 4 partili bir Meclis ortaya çıkarken zirvedeki oy oranı farkı sadece 1,3 olarak ölçüldü.

HBS Araştırma, 'Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 15-25 Ocak'ta 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Bu soruya verilen yanıtlar şöyle: CHP: Yüzde 30,6 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy almıştı. AK Parti: Yüzde 29,3 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı. MHP: Yüzde 8,6 14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı. DEM Parti: Yüzde 8,5 Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı. İYİ Parti: Yüzde 6 İYİ Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9,69 oy almıştı. Zafer: Yüzde 5,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9

A Parti: Yüzde 2,1

TİP: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 4,2.