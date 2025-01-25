Son seçim anketinde iktidar eridi, muhalefet yükseldi!
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HBS Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında yine 4 partili bir Meclis ortaya çıkarken zirvedeki oy oranı farkı sadece 1,3 olarak ölçüldü.
HBS Araştırma, 'Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 15-25 Ocak'ta 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Bu soruya verilen yanıtlar şöyle:
CHP: Yüzde 30,6 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy almıştı.
AK Parti: Yüzde 29,3 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.
MHP: Yüzde 8,6 14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı.
DEM Parti: Yüzde 8,5 Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.
İYİ Parti: Yüzde 6 İYİ Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9,69 oy almıştı.
Zafer: Yüzde 5,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9
A Parti: Yüzde 2,1
TİP: Yüzde 1,6
Diğer: Yüzde 4,2.
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